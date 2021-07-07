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بالصور ..انطلاق فعاليات الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي

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انطلقت فعاليات الدورة الـ74 لمهرجان «كان السينمائي» الدولي وعاد استقبال صناع ونجوم السينما مؤخرا- بعد عام من تجميده بسبب جائحة كورونا- وسط إجراءات احترازية استثنائية، بعدما أرجأت إقامة المهرجان العام الماضي، بسبب تفشي ، وكانت إدارة المهرجان قد أجلت انطلاق الدورة الـ74 من المهرجان شهرين بسبب القيود الصحية التي كانت مفروضة في فرنسا حتى مايو الماضي، ويشارك في هذه الدورة عدد من كبار المخرجين العالميين مثل "ويس أندرسون وأصغر فرهادي وميا هانسن لوف" الذين يتنافسون جميعهم على السعفة الذهبية ، كما تشارك فيه أسماء عربية ملفتة، واستقبلت السجادة الحمراء لقصر المهرجانات عددا من مشاهير السينما منهم المخرج سبايك لي رئيس لجنة التحكيم والممثلة جودي فوستر التي تم منحها جائزة السعفة الذهبية عن إنجازاتها خلال مشوارها الفني ، وسلمها لها المخرج الإسباني بيدور ألمودوفار.

حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام كلا من :

المخرج والمنتج والسيناريست الأمريكي سبايك لي – رئيسا
المخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب
الكاتبة والمغنية الفرنسية الكندية ميلين فارمر
الممثلة والمنتجة والمخرجة والسيناريست الأمريكية ماجي جالينهال
المخرجة والمنتجة والسيناريست النمساوية جيسيكا هاوزنر
الممثلة والمخرجة والسيناريست الفرنسية ميلاني لورون
المخرج والمنتج والسيناريست البرازيلي كليبير ميندونسا فيليو
الممثل الفرنسي طاهر رحيم
الممثل الكوري الجنوبي سونج-كانج هو

حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74
حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ 74

المصرى اليوم

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