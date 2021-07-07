خبراء طبيون باليابان: منع الجماهير من حضور الأوليمبياد ضروري للحد من إنتشار كورونا

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تدرس اليابان منع كل الجماهير من حضور منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وتمديد القيود لاحتواء فيروس كورونا، قبل نحو أسبوعين على انطلاق الألعاب الصيفية.

وقال خبراء طبيون خلال الأسابيع الماضية، إن عدم استقبال جماهير في الأولمبياد هو الخيار الأقل مخاطرة، وسط مخاوف عامة من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال دورة الألعاب الأولمبية.

ومنع المنظمون بالفعل الجماهير الأجنبية من الحضور، وسمحوا للجماهير المحلية بسعة 50 في المئة من الملاعب، بحد أقصى 10 آلاف مشجع.

وذكرت مصادر بالحزب الحاكم: «من الناحية السياسية، لا مفر الآن من منع الجماهير».

وستشهد اليابان انتخابات عامة، في وقت لاحق من هذا العام، وتصر الحكومة على أن الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي بسبب تفشي الفيروس حول العالم، قد تؤثر في صندوق التصويت.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، أن القيود على الجماهير مرتبطة بحالة الطوارئ في اليابان وإجراءات أخرى.

وذكرت صحيفة "سانكي" اليومية، نقلا عن مصادر حكومية اليوم الأربعاء، أن اليابان تستعد لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو، لاحتواء انتشار العدوى.

وقالت مصادر حكومية إن الإعلان عن تمديد القيود، سيكون غدا الخميس على الأرجح.

وأشارت وكالة "كيودو" للأنباء إلى أن التمديد قد يستمر لشهر، ما يعني امتداد القيود خلال فترة الألعاب الأولمبية، التي تنطلق يوم 23 يوليو وتُختتم في الثامن من أغسطس.