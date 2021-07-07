فوافي يدعم صفوف المقاصة قبل مواجهة الأهلي

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يعود المدغشقري، باولن فوافي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادى مصر المقاصة لصفوف فريقه في مباراته المقبلة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعدما غاب اللاعب عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة التي أقيمت الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات.

ياتى ذلك في الوقت الذى، كشف فيه محمد عبد الجليل، المدير الفنى لفريق المقاصة، أن البعض يشن حملة عليه بسبب تصريحاته بمطالبة لاعبيه بالحفاظ على لاعبى الأهلى من الإصابة بسبب نهائى أفريقيا، مضيفا:«ليس معنى كلامى أننى سأتهاون أمام الأهلى، ولن أفرح بالثلاث نقاط والفريق الآخر لديه إصابات ثقيلة لأن كرة القدم مصدر رزق لاعب الكرة».

وقال في تصريحات تليفزيونية:«أى مدرب أمله في الدوري الفوز على الأهلي والزمالك، وأنا هاجمت الترجي عندما ترك المباراة لمولودية الجزائر من أجل إقصاء الزمالك، وحزنت على خروج الزمالك بهذا الشكل».