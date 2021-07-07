الإنتاج الحربي يستبعد محمد طلعت بسبب اعتراضه على الجهاز الفني

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قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادى الإنتاج الحربي، بقيادة احمد كشري، استبعاد محمد طلعت مهاجم الفريق من مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس في التاسعه مساء على ارض ملعب ستاد الأهلي وي السلام في المباراة المؤجلة بين الفريقان من الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز، بعد اعتراضه على استبداله فى المباراة الاخيرة مما دفع أحمد كشرى لتغريمه 50 ألف جنيه وتدريبه منفرداً واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

كما يختتم اليوم الاربعاء الفريق استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة، ومن المقرر أن يخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة، وسيفتقد الفريق فى مواجهة بيراميدز لجهود لاعبه حميد ماو بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الجونة