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نائب يكشف حقيقة رحيل أوباما والاستعانة بـ«المعلم»

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نائب الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوباما والاستعانة بـ«المعلم» نائب يكشف حقيقة رحيل أوباما والاستعانة بـ«المعلم»

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كشف محمد الاتربي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ، عن حقيقة وصول عروض خارجية ليوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الجارية.

وقال محمد الاتربي، في تصريحات إذاعية:«لا أساس من الصحة لما تردد عن وصول عروض للتعاقد مع يوسف أوباما، أو غيره من اللاعبين»، مؤكدًا:«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح»،

وأضاف :«لا يوجد أي تفكير في بيع أو إعارة أي لاعب، حيث تنتظرنا 7 مباريات في الدوري واثنتان في كأس ، ونسعى لتحقيق اللقبين».

وأشار:«لا أساس من الصحة أيضًا لما تردد أيضًا عن تفكيرنا في الاستعانة بمحمود سعد، وحسن شحاتة، في مناصب تخص فريق الكرة، في الفترة المقبلة»، موضحاً:«فاروق جعفر وحسين السيد، هما المسئولان عن ملف فريق الكرة».

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