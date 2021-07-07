★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف محمد الاتربي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة وصول عروض خارجية ليوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الجارية.

وقال محمد الاتربي، في تصريحات إذاعية:«لا أساس من الصحة لما تردد عن وصول عروض للتعاقد مع يوسف أوباما، أو غيره من اللاعبين»، مؤكدًا:«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح»،

وأضاف :«لا يوجد أي تفكير في بيع أو إعارة أي لاعب، حيث تنتظرنا 7 مباريات في الدوري واثنتان في كأس مصر، ونسعى لتحقيق اللقبين».

وأشار:«لا أساس من الصحة أيضًا لما تردد أيضًا عن تفكيرنا في الاستعانة بمحمود سعد، وحسن شحاتة، في مناصب تخص فريق الكرة، في الفترة المقبلة»، موضحاً:«فاروق جعفر وحسين السيد، هما المسئولان عن ملف فريق الكرة».