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الجبلاية تستقر على شهر سبتمبر لانطلاق دوري القسم الثانى الموسم المقبل

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الجبلاية تستقر على شهر سبتمبر لانطلاق دوري القسم الثانى الموسم المقبل الجبلاية تستقر على شهر سبتمبر لانطلاق دوري القسم الثانى الموسم المقبل

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حددت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد شهر سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق بطولة دورى القسم الثاني ، وذلك عقب انتهاء الموسم الماضي و اعتماد النتائج بشكل رسمي

ووفقا لهذا القرار فإن اللجنة الثلاثية ستقوم بتوجيه الدعوة لاندية القسم الثانى للاستقرار على شكل المجموعات في الموسم الجديد، حيث تقترح اللجنة على الأندية إقامة الدورى الجديد من 3 مجموعات، الأولى تضم مجموعة أندية الصعيد، والثانية أندية بحرى والقاهرة معاً، والثالثة تضم أندية الشركات، بحيث لا تتكرر أزمة الموسم الحالى باقتراب صعود 3 أندية شركات للدورى الممتاز الجديد.

ووفقا لمصدر مسؤل داخل اتحاد الكرة فإن الأندية رحبت مبدئياً بهذا القرار وسيتم اعتماده فى الاجتماع المقبل، موضحا أن أندية الشركات فى مجموعة الصعيد ستبقى كما هى فى مجموعة الصعيد بسبب بعد المسافات بين أندية الصعيد وغيرها من الأندية، وبالتالى سيتم وضع أندية الشركات من مجموعتى القاهرة وبحرى فى مجموعة واحدة

المصرى اليوم

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