أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ السفلتة وتُجدد وسائل الإنارة بمكة

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بواسطة عدد من الفرق الفنية والهندسية والكوادر المتخصصة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة الطرق بالأحياء والمخططات السكنية والشوارع الرئيسة، بواسطة عدد من الفرق الفنية والهندسية والكوادر البشرية المتخصصة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة أعمال شبكة الطرق بمكة المكرمة، وتنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في مخططات "طريق السيل - الرصيفة - شارع حسين سرحان" بأطوال بلغت 5097 متراً، ومساحات بلغت 64180 متراً مربعاً، إضافة إلى تنفيذ صبات خرسانية (نيوجيرسي) في حي العوالي بعدد 530 صبة، وتركيب بلاط (إنترلوك) في حي أم الجود بمساحة 600 متر مربع.

وأشارت إلى أن الأعمال تضمّنت صيانة التجهيزات الداخلية لعدد 626 فانوساً للإنارة، وإصلاح 479 فانوساً، والإشراف على مكوناتها ومتابعة جودتها وعمل الإصلاحات اللازمة وإحلال وتجديد وسائل الإنارة، وذلك طبقاً لخطة تجديد شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.

وأكَّدت الأمانة أن أعمال الصيانة ستستمر على مختلف المواقع، حيث ستواصل الفرق الميدانية تمشيط كل الأحياء السكنية بمكة المكرمة، لتنفيذ متطلبات صيانة الطرق، وإزالة أي عوائق أو ظواهر سلبية قد تتسبب في التشوه البصري؛ لضمان سلامتها ولتسهيل حركة وتنقلات أهالي العاصمة المقدسة وزوارها.