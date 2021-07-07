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التحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق

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التحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق التحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق
سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها.. قبل تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة

التحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق

كشف التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي توجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وقال العقيد مارتن واين في بيان صحفي: التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بـ 14 صاروخاً.

وأضاف: سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها، وتم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة.

وأردف "واين": في هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى ثلاث إصابات طفيفة".

وأشارت " اليوم" إلى تعرّض قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات أمريكية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي كبير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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