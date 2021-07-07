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مشهد الختام بعد الاتفاق النهائي.. "إيفر غيفن" تغادر قناة السويس إلى هولندا

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مشهد الختام بعد الاتفاق النهائي.. "إيفر غيفن" تغادر قناة السويس إلى هولندا مشهد الختام بعد الاتفاق النهائي.. "إيفر غيفن" تغادر قناة السويس إلى هولندا
رفع الحجز التحفظي الذي كان مفروضاً على السفينة البنمية بأمر المحكمة الاقتصادية

مشهد الختام بعد الاتفاق النهائي..

بعد قرابة 4 أشهر، غادرت سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفن"، الأربعاء، المجرى الملاحي من قناة السويس، وتحديداً في منطقة الإسماعيلية، متجهةً إلى ميناء مدينة روتردام في هولندا.

وكان السلطات المصرية رفعت، الثلاثاء، الحجز التحفظي الذي كان مفروضاً على السفينة البنمية، بأمر من المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما توصلت هيئة قناة السويس إلى اتفاق مع ملاك السفينة وجهات التأمين عليها إلى اتفاق تسوية بشأن التعويضات التي طلبتها الهيئة؛ بسبب الخسائر التي نجمت عن إغلاق الممر الملاحي بسبب جنوح السفينة.

ومن المقرر وفق "سكاي نيوز عربية"، أن تحصل القناة بموجب الاتفاق على تعويض يُعد الأكبر في مجال تعويضات الحوادث البحرية العالمية في التاريخ، حسب مصادر في فريق التفاوض المصري.

ويتزامن إبحار السفينة نحو هولندا مع التوقيع الرسمي للاتفاق بين هيئة قناة السويس والشركة اليابانية التي تملك السفينة.

وكانت القناة قد طالبت في البداية بتعويض قدره 916 مليون دولار، ثم خفضت المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار، بعد اطّلاعها على قيمة السفينة وحمولتها، وفي المقابل ردّت الشركة المالكة للسفينة بعرض 150 مليون دولار كتعويض، وهو ما اعتبرته القناة غير مقبول.

وكانت السفينة "إيفر غيفن" قد أغلقت ممر قناة السويس لنحو أسبوع في أواخر مارس الماضي.

وبعدما استطاعت بصعوبة إعادة السفينة إلى وضعها الطبيعي، تم احتجازها لضمان الحصول على تعويض عن الخسائر التي لحقت بالبلاد، التي تعد قناة السويس واحدة من أبرز مداخيلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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