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وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً
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الأحد 25 يوليو 2021 02:33 مساءً
مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس
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الأحد 25 يوليو 2021 02:32 مساءً
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد
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الأحد 25 يوليو 2021 02:27 مساءً
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:27 مساءً
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:27 مساءً
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»
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الأحد 25 يوليو 2021 02:27 مساءً
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:26 مساءً
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو
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الأحد 25 يوليو 2021 02:26 مساءً
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:26 مساءً
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة العربية الجزء الأول
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 07 يوليو 2021 01:24 مساءً
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