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نادي زد يتيح فروع في الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف

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نادي زد يتيح فروع في الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف نادي زد يتيح فروع في الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف

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أعلن نادي زد الرياضي إتاحة فروع لأكاديميات النادي خلال أشهر الصيف بعدد من قرى الساحل الشمالي لضمان انتظام البراعم والناشئين في التدريب خلال الإجازة الصيفية، لتصبح بذلك أول تواجد لاكاديميات رياضية في تنطلق في الساحل الشمالي.

وتبدأ أكاديميات نادي زد الرياضي التواجد في الساحل الشمالي خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل بقريتي "الدبلوماسيين" و"هاسيندا"، ويتاح للاعبي الأكاديمية المتواجدين في الساحل التدريب بانتظام، كما سيتواجد كبار المدربين للإشراف على تدريب البراعم والناشئين برياضات كرة القدم والتنس.

ويملك نادي زد عدد كبير من الاكاديميات في الرياضات المختلفة مثل: التنس، كرة القدم، الاسكواش وغيرها من الرياضات الاخري، ويتميز النادي بتوفير كافة مقومات النجاح لتنمية وتطوير مهارات البراعم والناشئين سواء توفير ملاعب مجهزة على أعلى مستوى أو التعاقد مع كبار المدربين في مصر مع عقد شراكات مع كبرى الأندية الرياضية الأوروبية لنقل الخبرات العالمية لضمان توفير برامج تدريبية مميزة؛ لإعداد جيل من المواهب الرياضية تساهم في تطوير الرياضة المصرية والمنافسة على البطولات المحلية والدولية.

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