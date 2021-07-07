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"طالبان" تواصل قضم الأراضي الأفغانية.. وتستولي على عاصمة ولاية بادغيس

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"طالبان" تواصل قضم الأراضي الأفغانية.. وتستولي على عاصمة ولاية بادغيس "طالبان" تواصل قضم الأراضي الأفغانية.. وتستولي على عاصمة ولاية بادغيس
إيران تستضيف لقاءً بين والحركة

نفّذت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أول هجوم على عاصمة ولاية بادغيس، في شمال غرب أفغانستان منذ بدء تحرك واسع تشنّه على القوات الحكومية، فيما يشارف انسحاب القوات الأمريكية من البلاد على نهايته.

وشهدت مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس قتالاً عنيفاً، بعدما هاجم المسلحون كل الأقاليم المحيطة بالولاية، واستولوا على مقار الشرطة والمكاتب المحلية لوكالة الاستخبارات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال حاكم بادغيس حسام الدين شمس، للصحافيين في رسالة نصية: "العدو دخل المدينة، وسقطت كل الأقاليم، والقتال بدأ داخل المدينة".

من جهته، بيّن رئيس مجلس ولاية بادغيس عبدالعزيز بك، أن بعض مسؤولي الأمن استسلموا لطالبان خلال الليل.

ومنذ أن بدأت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الانسحاب النهائي من البلاد، يواصل المقاتلون حملتهم، فيما سيطروا على عدة مناطق ريفية، وهو ما أثار مخاوف من أن الحكومة الأفغانية باتت في أزمة، لكن الهجوم على مدينة قلعة نو في ولاية بادغيس في غرب البلاد يشكل أول محاولة لحركة طالبان لللسيطرة على عاصمة ولاية.

ويتأتي تحرك "طالبان"، فيما تستضيف طهران لقاء أفغانياً، بين ممثلين عن حكومة كابول والحركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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