أخبار عاجلة

مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس -
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات -
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا -
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات» -
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا -
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو -
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي -
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة -
«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

2 منهم في الرياض.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق

Print
2 منهم في الرياض.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق 2 منهم في الرياض.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق
بعد تعقيمها عقب ثبوت حالات كورونا بين المصلين فيها

2 منهم في الرياض.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 4 مناطق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يومًا، 1777 مسجدًّا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي: مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً

وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً

أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي

أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي

القيادة تهنئ "كاستيلو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو

القيادة تهنئ "كاستيلو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية