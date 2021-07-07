أخبار عاجلة

مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس -
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات -
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا -
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات» -
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا -
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو -
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي -
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة -
«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي

Print
مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي
شدد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات وتطبيق الأنظمة على المخالفين

مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي

تَفقد مدير عام الجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي في منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بغرض الوقوف على جاهزية اللجان الإدارية ومتابعة سير العمل، مع مراعاة الدقة والوقت في التنفيذ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد "اليحيى" على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين.

يُذكر أن المراكز تم تهيئتها للعمل على مدار الساعة لإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً

وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً

أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي

أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي

القيادة تهنئ "كاستيلو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو

القيادة تهنئ "كاستيلو" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البيرو

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية