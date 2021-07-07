«لا وقت لدي للصلاة».. إعلامية عراقية توضح حقيقة عبارتها بعد تعرضها لانتقادات

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علّقت الفنانة والمذيعة العراقية على الجدل الذي أثير حول تصريحاتها في برنامج «مع الفارس»، المُذاع على قناة «الرشيد» العراقية، ويقدمه الإعلامي نزار الفارس، حيث قالت إنه برنامجها يتزامن مع وقت الصلاة لذا اعتبر المتابعين كلماتها تعني أنه «لا وقت لديها للصلاة».

وسجلت تعليقها عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «وين كلمة ما عندي وقت للصلاة... استحوا على نفسكم شوية أصحاب البيدجات (صفحات) متصدقون تجلبون بسالفة».

وكان «الفارس» سألها خلال لابرنامج قائلًا: «معلوماتك الدينية شو أخبارها؟ متى آخر مرة صلّيتي؟».

وأجابته: «أنا على طول أقول سأستمر بالصلاة بس صدّقني مرات لما أشوف الوقت وهذه الخبصة مال الحياة صدّقني أنا مثلاً عندي برنامج (وياك) مثلاً صار وقت الصلاة شلون تبغيني أصلّي؟».

واستمر الفارس بطرح أسئلته: «تحبّي تسمعين القرآن بصوت من القراء؟» لتُجيبه داليا مستنكرة: «من القراء؟ وش هذه الأسئلة؟». وعلّق متسائلاً عن مواظبتها على الصلاة، فردّت: «مو غلط إن شاء الله استمر على الصلاة لأن مو لازم أنا أصلّي اليوم وما أصلّي غداً، هذا الموضوع غلط».