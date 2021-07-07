نجا من محاولة سابقة.. اغتيال رئيس هاييتي على يد مجهولين هاجموا بيته ليلًا

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الرئيس المطعون في شرعيته كان قد تعرّض في فبراير الماضي لـ"محاولة انقلاب"

أعلن رئيس وزراء هايتي المؤقت، أن رئيس البلاد جوفينيل مويز، اغتيل خلال الليل في مقر إقامته الخاص.

وقال كلود جوزيف في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الأربعاء: إن مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد خلال الليل وقتلوه بالرصاص.

وتعرّض رئيس هاييتي المطعون في شرعيته لـ"محاولة انقلاب"، ونجا من محاولة اغتيال؛ حسب ما أعلنته السلطات هناك شهر فبراير الماضي.

وأكد "موييز" أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير 2022؛ لكن قِسمًا كبيرًا من السكان كانوا يعترضون.