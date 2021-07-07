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تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمحافظة الخُبر

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تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمحافظة الخُبر تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمحافظة الخُبر
بعد أن صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر من القضاء شرعاً

تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر بمحافظة الخُبر

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخُبر.

وجاء في البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقال البيان: أقدم حمد بن عوض بن محمد عبيه -سعودي الجنسية- على قتل دحام بن فواز ابن قرماش الشمري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرة من الورثة وتكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حمد بن عوض بن محمد عبيه، اليوم الأربعاء 27 / 11 / 1442 هـ، بمحافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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