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بثلاثة مراكز.. صحة القنفذة تتوسع في مراكز التطعيم بلقاح «كورونا»

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بثلاثة مراكز.. صحة القنفذة تتوسع في مراكز التطعيم بلقاح «كورونا» بثلاثة مراكز.. صحة القنفذة تتوسع في مراكز التطعيم بلقاح «كورونا»
لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين.. مهيأة بكوادر طبية وتطوعية

بثلاثة مراكز.. صحة القنفذة تتوسع في مراكز التطعيم بلقاح «كورونا»

أضافت صحة القنفذة، ثلاثة مراكز للقاح كوفيد-19، في إطار خطتها التوسعية، وكإضافة لمراكز اللقاحات التي خصصتها للتطعيم.

وجددت صحة القنفذة الدعوة للجميع بالمسارعة لأخذ اللقاح، وأوضحت أن المراكز الجديدة المضافة هي: مركز صحي المظيلف، مركز صحي الفريق والسلامة، مركز صحي نمرة، بالإضافة إلى المراكز المحددة من قبل وهي: (مركز تدريب طب الأسرة القوز، ومركز صحي الشرقية، ومركز اللقاحات بمستشفى ثريبان العام) لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، وهي مهيأة بكوادر طبية وتطوعية؛ لتصبح عدد ستة مراكز تطعيم لأخذ لقاح كورونا كوفيد-19.

هذا وتشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والمقيمين للحصول على الجرعات من خلال الحجز عبر تطبيق "صحتي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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