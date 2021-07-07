نيرمين الفقي تكشف مواصفات شريك أحلامها.. ممكن يكون مستواه المادي أقل مني

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كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لم تقلق أبدأ أن من تاخرها في الزواج حتى الان مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء قائلة: «قد ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم».

تابعت في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»قائلة: «خوف الام كان زيادة ورغم ذلك كان نفسها تشوفني مرتبطة وعندي حياة لكن في نفس الوقت كانت بتخاف عليا جداً».

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن أغرب عريس تقدم لها قالت :«ماعنديش حالة معينة ..لان جالي ناس كتير وعرسان كتير لكن مش فاكرة حد» غريب «».

وحول سؤال الحديدي حول عنصر المال وأهميته في إختيار الزوج قالت: الفلوس مهمة في حتة معينة في حياتنا إحنا بنشتغل عشان نصرف على نفسنا ونجيب لبس كويس وتغير عربياتنا.. رغم أني لاأقدم على تغيير سيارتي إلا كل 11 أو 12 عام ولكن الحمد لله غيرتها السنة دي بعد ماربنا كرمني وإشتغلت.. أنا عندي صبر «

أتمت: أمي دائماً كانت بتنصحني في إختياري للاعمال وتقلي بصي على العمل الكويس وماتبصيش للمادة وأنا لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني إتجوزت مليارديرات «.

واصلت: «كان ممكن أعمل كده بس أنا عاوزة أفضل إمرأة زوجة طبيعية صحيح الفلوس مهمة في حياتنا ومش هقول عاوز أتجوز راجل في نفس مستوايا ممكن يكون أققل لكن يكون عنده مميزات تخليني كإمرأة موافقة وكعيلة راضية عليه».

وعن أهم المعايير التي لايمكنها التنازل عنها في إختيارها للرجل قالت: لازم يكون نفس المستوى الثقافي والاسري وماكينش «صليط اللسان» أو يكون قليل الادب يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل «

إستطردت: بخلاف هذه المعايير لايمكن أن افكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لان ممكن الاختيار الغلط هو إلى يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق «.