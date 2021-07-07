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تعرّضت الفنانة دينا الشربيني إلى موقف تسبب في إغضابها، خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، أدى لانسحابها من أمام الكاميرات ليلة أمس.

وجاء غضبها نتيجة تلقيها سؤال من أحد المراسلين، أثناء إجراء لقاء قبل دخولها قاعة العرض، حيث طُرح عليها سؤال حول أسباب مشاركتها بصورة لابنة الفنان عمرو دياب في يوم ميلادها، بهدف معرفة علاقتها الحالية بابنة «دياب» والفنانة شيرين رضا، وهي نور.

والسؤال الثاني، حول ما أن كانت تنوي العودة إلى «دياب» أم فقط نشرها الصورة لابنة «دياب» من أجل تحسين الأوضاع؟، لذا لم يعجبها طرح سؤال عن حياتها الشخصية في ظل احتفالها بطرح فيلمها الجديد، من هنا قررت الانسحاب من أمام الجميع قائلة: «أنتوا فظاع.. امسحوا التقرير دا بعد أذنكم».

وكانت «الشربيني» هنأت نور عمرو دياب في عيد ميلادها، ووضعت صورة لها وقالت لها «عيد سعيد للجميلة من الداخل والخارج»، لترد عليها نور عمرو دياب بحب كبير وأنها الأفضل والأحب بين الجميع، لكن غاب «دياب» عن التعليق تماما ولم يقوم بأي تفاعل على صورة ابنته.

و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، أطلق خلال الساعات الماضية للمشاركة في موسم الصيف وعيد الأضحى بعد الكثير من التأجيلات بسبب «كورونا»، والفيلم هو من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين.

والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفناوي وتدور القصة في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

شهد العرض الخاص، حضور كوكبة من الفنانين، حرصًا منهم على تهنئة صناع الفيلم، وأقيم العرض في سينما جالكسي بالمعادي، بحضور فنانين: سوزان نجم الدين، بشرى، هيدي كرم، مراد مكرم، المخرج رامي إمام، المخرج محمد عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز.

وحرص على التواجد بالعرض الخاص، الفنانين: شيماء سيف، شريف منير وزوجته، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.