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سمير صبري يكشف سر اعتزال شادية وقصة الزواج السري لأم كلثوم

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تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء الجمعة والسبت المقبل اعادة لحلقة النجم سمير صبري من برنامج «واحد من الناس».

ويروى صبري حكايات العمر للدكتور عمرو الليثي، ويكشف عن حياته الشخصية التي أخفاها سنوات طويلة ويتكلم عن زوجتة الإنجليزية وابنه واحفادة الثلاثة ولماذا شعر بالندم بعد زواجة كما يفجر اكثر من مفاجاة عن الحياة الشخصية لمشاهير الفن، ويحكي عن علاقة حب عبدالحليم حافظ لسعاد حسني، وقصة الزواج السري في حياة ام كلثوم والكواليس الخفية في علاقتها بالموسيقار محمد عبدالوهاب، كما يعترف بالأسباب الحقيقية لاعتزال الفنانة شادية التي لم تعلن عنها البرنامج يعرض في العاشرة مساء على شاشة الحياة.

سمير صبري وعمرو الليثي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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