لليوم الخامس على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الأربعاء، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ السبت الماضي بإجمالي عدد 531 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، بينما يبلغ عدد حالات الشفاء 2997 حالة منذ بداية الجائحة، وعدد حالات الوفاة 213 وفاة.

أشار شوكة إلى وجود 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و23 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.