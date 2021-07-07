الداخلية تضبط 16 الف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية أثناء مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية بهدف حكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية من تحقيق نتائج ايجابية منها ،ضبط 3 الاف قضية فى مجال النقل والمواصلات ،12 الف قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ،270 قضية متنوعة فى مجال المسطحات كما تم ضبط 112 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" و1200 قضية تموينية.