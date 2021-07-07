شرطة البيئة والمسطحات تضبط 25 منشأة صناعية مخالفة في المحافظات

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت الجهود عن العديد من المخالفات، أبرزها ضبط مصنعين بمضبوطات بلغت 21،706 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وضبط 16 منشأة صناعية بدون ترخيص وعدم وجود رخصة (مزاولة النشاط- سجل الحالة البيئية – سجل المواد والمخلفات الخطرة – مخزن للمواد الكيماوية – الموافقة البيئية – عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديريتي أمن المنوفية والقليوبية.

وضبط 7 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 20،650 طن منظفات ومواد مطهرات، و9,5 طن أسلاك كهربائية، و1,400 طن مخلفات بلاستيكية، و3000 قطعة أدوات مائدة، و960 قطعة نعال أحذية بلاستيك، و50 حصيرة بلاستيك، و500 كيلو جرام مخلفات معدنية، و1500 قطعة تشكيل معادن بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس والمنتجات الصناعية، بنطاق مديريتي أمن المنوفية والقليوبية.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، ضبطت الحملات 20 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، بنطاق المنطقة المركزية، وضبط وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 30 قضية تلويث نهر النيل والمجاري المائية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديرية أمن المنوفية.