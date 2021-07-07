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موعد مشاهدة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري .. والتشكيل المتوقع

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موعد مشاهدة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري .. والتشكيل المتوقع موعد مشاهدة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري .. والتشكيل المتوقع

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صدام صعب مع نظيره المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة في التاسعة مساء غد الخميس 8-7-2021 على أرض ملعب استاد بتروسبورت

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس.

وحرص مدرب الأهلي على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الخميس 8-7-2021 في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام لاعبو الأهلي بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل من المتوقع أن يتكون من:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن اشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - حسين الشحات

تنقل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت

المصرى اليوم

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