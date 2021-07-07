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جرفتهم المياه أثناء فرارهم.. فيضانات الهند ترفع حصيلة ضحاياها إلى 127 قتيلاً
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الأحد 25 يوليو 2021 01:50 مساءً
سكان مكة يضحّون بأكثر من 35 ألف رأس ماشية في 4 أيام
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الأحد 25 يوليو 2021 01:50 مساءً
"إتمام" ينهي اعتماد ما يزيد عن 16 مليون م2 في النصف الأول 2021
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الأحد 25 يوليو 2021 01:50 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في منطقتين
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الأحد 25 يوليو 2021 01:50 مساءً
وزير الخارجية الماليزي يشكر الملك وولي العهد على دعم بلاده لمواجهة جائحة كورونا
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الأحد 25 يوليو 2021 01:50 مساءً
شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ
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الأحد 25 يوليو 2021 01:45 مساءً
تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
ناقوس خطر .. شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
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تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
دياب يحذر من خطر انهيار لبنان وتداعياته
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 07 يوليو 2021 11:59 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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