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إعدام 1.5 طن «سردين» فاسد في القليوبية

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إعدام 1.5 طن «سردين» فاسد في القليوبية إعدام 1.5 طن «سردين» فاسد في القليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 1،5 طن أسماك مملحة سردين فاسد وغير صالح للاستهلاج الادمى قبل طرحه في الأسواق بعد أن أثببت لجنة الطب البيطرى المرافقة للحملة وجود تغير في الخواص الطبيعية للمضبوطات وتقرر إعدام الكمية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث تموين المديرية تفيد قيام حملة تموينية بناءا على معلومات وردت بوجود كميات من السردين الفاسد داخل احدى الثلاجات وعلى الفور قامت حملة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى وتم استئذان النيابة العامة وتبين وجود ثلاجة بدون ترخيص وضبط بها 1٫5 طن أسماك مملحة «سردين» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وكشفت لجنة الطب البيطرى عدم صلاحية المضبوطات وقررت إعدامها.

المصرى اليوم

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