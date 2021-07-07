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بينها 1661 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 5031 مخالفة متنوعة

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بينها 1661 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 5031 مخالفة متنوعة بينها 1661 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 5031 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،وتمكنتخلال 24 ساعة من ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة.
قالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الاربعاء :«تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5031) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (1661) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(137) مخالفة السير بدون تراخيص، و(11) مخالفة دراجات نارية، و(49) مخالفة موقف عشوائى، و(10) مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

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