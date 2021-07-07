ضبط متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الموبايلات في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بدراجة نارية يستقلها شخصين قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب «الخطف» ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بـ«الخطف».

كما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما «صاحب محل هواتف محمولة» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهما بالسرقة.