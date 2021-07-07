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المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة

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المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة
تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الانضمام إلى اللجان المُشكّلة

المحكمة العُليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء الجمعة

دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العُليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العُليا رقم (146 / هـ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ، أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 ـ يونيو ـ 2021 م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يوليو ـ 2021 م.

وترجو المحكمة العُليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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