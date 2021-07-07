محمد عبدالرحمن يحضر لتصوير «فيصل إكس أبو كليبس»

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يحضر الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد «فيصل إكس ابو كليبس»، والمقرر أن يعلن عن تفاصيله قريبًا، وهو عمل كوميدي مختلف يطرح فكرة جديدة على الدراما التلفزيونية.

معروف أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن كان مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبمبم» والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء «الأفضل 2020» لوشوشة.

ويعتبر مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم من نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.