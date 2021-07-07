حملة لنظافة وتجميل مدينة كفر الشيخ

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شهد مركز ومدينة كفر الشيخ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة والتجميل وإزالة تراكمات القمامة، ورفع الإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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‏تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة شارع المدارس، ووضع البلدورات الجديدة على جانبي الطريق، وكذلك في الجزيرة الوسطى، فضلاً عن تطوير الشوارع الفرعية بمحيط معهد الأورام الجديد، بالتوازي مع أعمال التطوير بالشارع الرئيسي وتوسعته.

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وفي سياقٍ متصل، تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ الحملة الموسعة لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة وسط البلد، وشارعي الدلتا، والبلدية، وميدان بيع المصنوعات.