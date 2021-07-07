القابضة للمياه: وحدات متنقلة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالإسكندرية

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تقديم خدمة عملاء متميزة أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، والتى تسعى شركات مياه الشرب والصرف الصحي اتطوير مراكز تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، إنه تم توفير 16 منفذا ومركز خدمة عملاء داخل الفروع التجارية، بالإضافة إلى 22 فرعًا داخل الأندية والأحياء والنقابات.

وأشار إلى توفير ثلاثة مراكز خدمة عملاء متنقلة «سيارات مجهزة» لتقديم الخدمات لأكبر قطاع ممكن من المواطنين بصورة مبسطة، حيث تتيح للمواطن التعاقد على خدمة توصيل المياه أو تقديم شكوى أو استعلام أو شراء القطع الموفرة للمياه.

وأضاف أن الشركة طورت سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال العامين الماضيين، والتغلب على أى عقبات تشغيلية، وتم تفعيل الخدمات من خلالها أول شهر يونيو من العام الحالي.