حملات توعية بمبادرة «حياة كريمة» داخل ملوي في المنيا

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ندوة توعية بقرية البراجيل بمركز ملوي، حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري ضمن حملات التوعية التي أطلقتها الشركة منذ انطلاق المبادرة.

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الادارة الشركة، الندوات تهدف للتوعية، بالمشروعات القومية، وحجمها، وأهميتها وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة، لاستدامة الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف «الشهاوي»، إدارة التوعية بالشركة نظمت حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بقرية البراجيل بمركز ملوي لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي، وقد شملت الفعاليات لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية المبادرة وضرورة ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.