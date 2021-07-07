مواعيد مباريات اليوم.. إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

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تقام اليوم الأربعاء 7-7-2021، مباراة نصف نهائي يورو 2020، بين إنجلترا والدنمارك.

وتقام المواجهة في تمام التاسعة مساءً، على ملعب ويمبلي الذي يستضيف مباراة النهائي أيضًا.

وتذاع المباراة على قناة Bein Sports 2 Max، وسيواجه الفائز ما بين إنجلترا والدنمارك فريق إيطاليا في النهائي.

وكانت إنجلترا قد تأهلت إلى نصف النهائى بعد تغلبها على أوكرانيا فى دور الثمانية برباعية نظيفة، ويستعين منتخب «الأسود الثلاثة» بملعب ويمبلى لتحقيق حلم جماهيره بحصد لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى فى تاريخه، ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه فى مباراتين للفوز بثانى لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966

من ناحية أخرى، لن تكون الدنمارك، الفائزة بالبطولة عام 1992، منافسًا سهلًا، حيث أظهرت أيضا الوحدة وكذلك الدعم من الأمة بأكملها، بعد صدمة رؤية كريستيان إريكسون وهو يخضع لعمليات الإنعاش على أرض الملعب بعد إصابته بنوبة قلبية فى المباراة الافتتاحية للفريق بالبطولة ضد فنلندا.

ولدى الدنمارك ذكريات جميلة فى ويمبلى، الذى شهد انتصاره 1-0 على إنجلترا ببطولة دورى الأمم الأوروبية، فى آخر مواجهة جرت بين المنتخبين الخريف الماضى.