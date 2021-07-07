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وجه الإعلامي محمد جاد، التحية إلى شهداء مصر الأبرار، في ذكرى ملحمة البرث التي استشهد خلال البطل أحمد منسي.

وقال جاد خلال برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «رجال الجيش المصري خير أجناد الأرض، وسطروا بدمائهم أغلى التضحيات في سبيل الوطن، حينما استشهد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، وعدد من أبطال قواتنا المسلحة». وتابع «ستظل تضحيات أبطالنا في مواجهة أعداء الدين والحياة، خالدة في ذاكرتنا»، معلقا «سيظل هؤلاء الأبطال في ذاكرتنا إلى الأبد». ومن جانبها أشادت الإعلامية داليا أيمن، بتضحيات أبطال موقعة البرث قائلة «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».