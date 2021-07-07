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«قايتباي» تستقبل زوارًا من متحف الآثار و«البحوث الجيوفيزيقية» (صور)

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استقبلت قلعة قايتباى في منطقة بحرى بالإسكندرية، عالم المصريات الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، يرافقه المستشار أحمد عقل والدكتورة سحر هلالي أستاذ بأكاديمية الفنون.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة واصطحبهم في جولة داخل القلعة، شملت الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، وقدم شرحا وافيا للوفد عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها في الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح في الاسكندرية، وأعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التي استمرت قرابة ساعة.

والتقط الوفد صورا داخل الدراوى وفى صحن وبهو القلعة.

كما استقبلت القلعة الدكتور عباس محمد عباس، أستاذ الجيوفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور محمد سليمان، مستشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الباحث بجامعة ريتسوميكان باليابان.

التقطوا صورا بـ"الدراوى" .. "قايتباى" تستقبل زوار من متحف الآثار و"البحوث الجيوفيزيقية" (صور)
التقطوا صورا بـ"الدراوى" .. "قايتباى" تستقبل زوار من متحف الآثار و"البحوث الجيوفيزيقية" (صور)
التقطوا صورا بـ"الدراوى" .. "قايتباى" تستقبل زوار من متحف الآثار و"البحوث الجيوفيزيقية" (صور)
التقطوا صورا بـ"الدراوى" .. "قايتباى" تستقبل زوار من متحف الآثار و"البحوث الجيوفيزيقية" (صور)
التقطوا صورا بـ"الدراوى" .. "قايتباى" تستقبل زوار من متحف الآثار و"البحوث الجيوفيزيقية" (صور)

المصرى اليوم

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