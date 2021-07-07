الأورمان : نتستهدف توزيع 30 ألف كيلو لحوم أضاحي و30 عجلًا بلديًا في الشرقية

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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، تستكمل الجمعية نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع المحافظة، بتوزيع عدد 30 ألف كيلو لحوم أضاحى و30 عجلا بلديا ضمن مشروع «صك الأضحية» لهذا العام.

وأكد شعبان، في بيان، الأربعاء، أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الشرقية ونجوعها ومدنها، وبخاصة القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم في منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأشار إلى أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالشرقية، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 30 ألف كيلو لحوم، توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الشرقية، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان، ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية، بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجا، بتوصيل لحوم الأضاحى لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.