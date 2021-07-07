«كان يتسابق مع أصدقائه» .. انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بالدقهلية

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم، انتشال جثة طالب من مياه النيل بالقرب من مدينة طلخا غرق أثناء قيامه بالاستحمام والتسابق مع أصدقائه.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في مياه النيل أثناء قيامه بالاستحمام والتسابق مع اثنين من أصدقائه ولم يتمكنا من العثور على جثته.

وأكد والد الطالب أنه ابنه «عمر .م. م. س»، 20 سنة، طالب بمعهد نظم ومعلومات، كان يسبح مع اثنين من أصدقائه ويتسابق معهما في مياه النيل بالقرب من مدينة طلخا وأثناء التسابق غرق وفشلا في إنقاذه أو العثور على جثته، ولا يشتبه في الواقعة جنائيا، وأكد شهود الواقعة من أصدقائه أنه كان يتسابق معهما وابتعدا عنهما كثيرا وبعدها شعر بالسحب والغرق وعندما حاولا السباحة لم يتمكنا من الوصول له، حيث اختفت الجثة في المياه ولم يعثرا عليها.

انتقل اللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وبالبحث على الجثة تبين انحرافها عن مكان الغرق الذي حدده زملاؤه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة وبالفحص تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.