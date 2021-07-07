3.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر

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أوضح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن الشركة نفذت عددا من المشاريع الهامة، وحققت عددا من النجاحات في المشروعات القومية على مدار 7 أعوام، حيث تم تنفيذ مشاريع بإجمالي تكلفة 3.5 مليار جنيه، أظهرت طفرة مميزة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه في العام 2020 وصلت إلى رفع كفاءة وتطوير وإنشاء محطات مياه وصرف جديدة لخدمة أكثر من مليون و276 ألف مواطن، شملت تغطية 99.5% من السكان في مجال خدمة مياه الشرب وتم تسليم محطة مياه إسنا الجديدة بجنوب المحافظة في منطقة الشيخ مسكين والتسليم لخطوط المياه بالشبكات والتي تخدم 350 ألف نسمة وبطاقة 61 ألف م3/يوم. ويعد من ضمن إنجازات الشركة خلال العام الماضي 2020، مشيرا إلى أنه جرى أيضا انتهاء الأعمال وتسليم محطة مياه الأقصر غرب النيل وشبكاتها والتي تخدم ما يقرب من 160 ألف نسمة، بطاقة 68 ألف م3/يوم.. وأوضح أنه بالنسبة لخدمة الصرف الصحى وصلت التغطية حتى 2020 من 13% إلى 40% من سكان محافظة الأقصر، وقد تصل هذه النسبة إلى 60% عند نهو المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقع نهوها في 2022، كما تمت أعمال التوسعات في محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى من المقرر أن يصل عدد المستقيدين منها في 2037 إلى حوالى 337.388 نسمة.

وأضاف أنه تجري أيضاً أعمال توسعات بمحطة مياه أرمنت بطاقة 68 ألف م3/يوم والتي ستخدم مدينة أرمنت بالكامل وحواجرها، بالإضافة إلى مشاريع برنامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام الجارى 2021 لتطوير قرى محافظة الأقصر بهدف تقديم الخدمة متكاملة لكل منزل وأسرة في مدن وقرى ونجوع المحافظة بالكامل، وذلك بالعمل في عدد من المشروعات والمحطات الجديدة للمياه التي تخدم الأهالى بمدن ومراكز المحافظة بإسنا والقرنة وأرمنت والأقصر والطود والزينية والنجوع والقرى داخلها.