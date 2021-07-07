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شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ
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الأحد 25 يوليو 2021 01:45 مساءً
تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
ناقوس خطر .. شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
طلاب الشعبة الأدبية في القليوبية: «التاريخ» سهل ممتنع
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
تأجيل محاكمة الإخواني محمود عزت في اقتحام السجون إلى 15 أغسطس
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
ارتفاع ضحايا حصيلة فيضانات الهند إلى 124 قتيلا
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الأحد 25 يوليو 2021 01:44 مساءً
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق
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الأحد 25 يوليو 2021 01:36 مساءً
"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش"
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الأحد 25 يوليو 2021 01:36 مساءً
فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟
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الأحد 25 يوليو 2021 01:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
إيطاليا تعود إلى أسلوبها وتتأهل.. وإنريكي أذنب بحق موراتا
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 07 يوليو 2021 11:23 صباحاً
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