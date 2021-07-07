مدير مكتب المناعة بواشنطن: اللقاحات خفضت الإصابات والوفيات إلى 95 %.. سنرمي الكمامات

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"نصولي": 10 سنوات مناعة.. وهذا ما حدث مع 4 آلاف طبيب وممرضة

أكّد مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن الدكتور طلال نصولي؛ أن اللقاحات ضد فيروس كورونا تعمل بطريقة إيجابية ملموسة، مشيراً إلى أن التحاليل أثبتت أن اللقاحات أعطت مناعة لمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات، مؤكداً انخفاض عدد الإصابات والوفيات في الدول التي أعطت اللقاح بنسبة وصلت إلى 95 %.

ولفت الدكتور طلال نصولي؛ خلال مداخلة في قناة العربية، إلى أنه توجد طفرات جديدة لفيروس كورونا كلما انتقلت العدوى بين الناس، لكن اللقاحات ضد الفيروس تعمل بطريقة إيجابية ملموسة، فقد نشرت أعظم مجلة طبية في العالم "نيومينجرنز" أن 4 آلاف طبيب وممرضة تعرّضوا لفيروس كورونا، 2 % منهم فقط أُصيبوا بالفيروس وإصابتهم خفيفة جداً".

وأضاف "بعد أخذ جرعة من لقاح فايزر لعددٍ من الأشخاص، تمّ أخذ عيّنة من الغدة اللمفاوية "بي سيليز " -وهي الخلايا التي تعطي ذاكرة للمناعة- ووجد أنها أعطت مناعة لمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات للأشخاص الذين أخذوا لقاح فايزر".

وتابع "في سيدني وفي أحد الأعياد اختلط 30 شخصاً بشخصٍ مصاب بفيروس كورونا، وكان 24 منهم لم يأخذوا اللقاح، بينما 6 أشخاص أخذوا اللقاح، وكانت النتيجة أن الـ 24 شخصاً أُصيبوا بفيروس كورونا، أما الـ 6 الآخرين لم يصب منهم أحدٌ بالفيروس.

وشدّد قائلاً: سنبرهن بطريقة مضبوطة أن اللقاحات تعمل بطريقة خارقة، من خلال نتائج اللقاحات في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعطت 300 مليون لقاح، ولوحظ أن الإصابات انخفضت بنسبة 95 %، كما أن الوفيات انخفضت أيضاً بنسبة 95 %.

وختم حديثه، بقوله "الكمامة سنرميها، لا فائدة منها" قاصداً بذلك المحصنين فيما بينهم.