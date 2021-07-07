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نصائح مهمة تُخلصك من إدمان التسوق.. إن كنت ترغب في التوقف

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نصائح مهمة تُخلصك من إدمان التسوق.. إن كنت ترغب في التوقف نصائح مهمة تُخلصك من إدمان التسوق.. إن كنت ترغب في التوقف
أهمها التغلب على الحالة المزاجية والاختيار وفق الجودة وليس الكمية

نصائح مهمة تُخلصك من إدمان التسوق.. إن كنت ترغب في التوقف

يعاني الكثير من الناس لإيجاد طريقة ناجعة للتخلص من إدمان التسوق، والتوقف عن شراء الأشياء غير الضرورية.

وفي حال كنت من راغبي التوقف فعلًا، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التحرك في اتجاه صحي بصورة أكبر.

فكر في المرات القليلة الأخيرة التي اشتريت فيها أشياء لم تكن في حاجة لها، واسأل نفسك بعض الأسئلة: بماذا كنت تشعر قبل وبعد عملية الشراء؟ ممَ كنتَ تريد أن تهرب أو في ماذا كنت تتجنب التفكير؟ ما هي المدة التي استغرقتها للعودة إلى حالتك.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، عليك التفكير فيما هي التطبيقات أو المتاجر أو المنتجات التي تذهب إليها، وعندما تعرف محفزاتك يمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها.

عليك أيضًا التوجه للجودة وليس الكمية، فتلك العروض الخاصة في المتجر عادة ما تكون مفردات منخفضة الجودة، بحسب موقع "ليف بلوم آند بولد"، ولن يستغرق الأمر سوى أسابيع حتى ينتهي بها الحال في القمامة أو صندوق التبرعات.

وإذا ما كنت حقًّا تحتاج لتلك القطعة المعروضة على رف الخصومات؛ قم بالبحث عن شيء أعلى جودة. وبدلًا من محاولة الحصول على كمية كبيرة من المفردات شبه المفيدة مقابل نقود أقل؛ ركّز على العثور على بعض المفردات العالية الجودة التي سوف تدوم.

ابحث عن سبل أخرى لرفع حالتك المزاجية؛ فلا يجب أن يكون التسوق هو السبيل الوحيد الذي تلجأ إليه لتشعر أنك أفضل حالًا. ومهما كان السبب الذي تشعر بسببه أنك لست على ما يرام؛ فكّر في البدائل التالية غير المكلفة: قم بالتمشية، أو قم بإعداد وجبة لنفسك، أو تناول شرابك المفضل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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