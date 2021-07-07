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عقوبات مغلّظة تنتظر مخالفي نظام البيئة.. تعرّف عليها

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عقوبات مغلّظة تنتظر مخالفي نظام البيئة.. تعرّف عليها عقوبات مغلّظة تنتظر مخالفي نظام البيئة.. تعرّف عليها
تشمل الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاته

عقوبات مغلّظة تنتظر مخالفي نظام البيئة.. تعرّف عليها

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن عقوبات مغلظة في نظام البيئة، قد تصل إلى سجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيًّا من المخالفات البيئة.

وأوضحت أن المخالفات البيئة تشمل: (الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها أو صيدها، وتكرار مخالفة قتل الحيوانات المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى، إضافة لتكرار قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى).

وأضافت: تشمل المخالفات أيضًا: (إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازان وبقايا الحمولة والنفايات، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، وإلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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