مياه القناة: مستمرون في صيانة منظومة الكلور في المحطات وأخذ العينات على مدار الساعة

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قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، إننا مستمرون في عملية صيانة منظومة الكلور في محطات المياه، بإشراف الدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة الثلاث.

وأكد عصمت أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح عطل منظومة الكلور بمحطة مياه المنايف وحدة العالي ورفع كفاءتها، كما تم ضبط الجرعات بمحطة البورسعيدية، ومتابعة رافع مياه السماكين ومعاينة منظومة الكلور وبرج التعادل، وتم الانتهاء من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، وأخذ عينات وضبط الجرعات، وصيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوة UF وتم ضبط الجرعات، وتركيب منظم كلور لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوصوير الكبرى.

وأشار إلى أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاث بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، لعمل التحليل المطلوبة لها «الكيميائية والميكروبيولوجية» يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ لخطة الشركة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة.

ولفت عصمت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مشيرا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.