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دار الإفتاء تحدد 3 مواقع بالأقصر لرصد الشهور العربية

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دار الإفتاء تحدد 3 مواقع بالأقصر لرصد الشهور العربية دار الإفتاء تحدد 3 مواقع بالأقصر لرصد الشهور العربية

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خاطبت الإدارة العامة لاستطلاع الأهلة والمواقيت بدار الإفتاء المصرية محافظة الأقصر لتشكيل لجنة لتحديد ثلاثة مواقع بمحافظة الأقصر، لرصد أهلة الشهور العربية وقد تقرر أن تتكون اللجنة من: محافظة الأقصر، منطقة الأقصر الأزهرية، منطقة وعظ الأقصر مديرية الأوقاف، مديرية المساحة.

أوضح الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أن مهمة اللجنة دراسة المناطق الجبلية وارتفاعات الجبال ومدى صلاحيتها لإقامة المرصد، وتوافر الاشتراطات اللازمة لبناء المرصد الفلكي، التي تتمثل في أن يزيد ارتفاع الجبل عن 1000 متر، وأن يكون منعزلا عن المناطق السكنية، وأن يكون به أقل نسبة إضاءة للوصول إلى أدق موقع يتم من خلاله رصد أهلة الأشهر الهجرية.

أضاف أن اللجنة تعمل على تحديد ثلاثة مواقع الأول بغرب الأقصر- والثاني بطريق الأقصر- الخارجة، والثالث بمركز إسنا، وتسعى اللجنة لتدقيق إحداثياتها وخطوط الطول ودوائر العرض ومدى صلاحية المواقع.

المصرى اليوم

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