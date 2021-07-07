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إزالة تعديات على 300 متر أملاك دولة بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على 300 متر أملاك دولة بأرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على 300 متر أملاك دولة بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، على إزالة كافة مخالفات التعدي على أرض أملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية للمركز حملة إزالات تم خلالها استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي على أرض أملاك الدولة، خلف العمارات السكنية بشارع الشهيد عبدالرحمن بارمنت الوابورات، موضحا أن المخالفة بناء عشش عشوائية بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع ٤م وبإجمالي مساحة 300 متر.

وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤولي أملاك الدولة بالمركز ومسؤولى الإشغالات.

المصرى اليوم

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