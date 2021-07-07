رئيس «البياضية» : تحديد مخطط زمني لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بقرى المركز

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أعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، جنوب الأقصر، عقد اجتماع تنسيقي وكيل مع المهندسة رقية رئيس هيئة الصرف الصحى بالأقصر، وبحضور كل من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، بخصوص الأعمال المقرر تنفيذها بواسطة الهيئة في مركز ومدينة البياضية.
وأضاف أن الاجتماع شمل مناقشة جميع طلبات المواطنين بقرى المدينة (البغدادي- الحبيل- الروافعة) الخاصة بموضوعات الصرف الصحى وشركات المقاولات القائمة بالتنفيذ (شركة المقاولون العرب- وشركة جبالكوا) وممثلي الجهات المعنية.
وأوضح أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على قيام هيئة الصرف الصحى بإنهاء الأعمال المطلوبة منها على مخطط زمنى مبدئي بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١ طبقا للأعمال المنفذة ونسب تنفيذها.. بالإضافة إلى أنه تم تسليم المواقع بقرية البغدادي لاستكمال إنشاء محطات الصرف (نجع عمرون- موقع الرضوانية)، كما تم التنسيق مع مدير الشبكات على تحديد خط السيب النهائي لمحطة البغدادي ووضع العلامات الأرضية خلال الأسبوع المقبل.
وتابع أنه تم بدء العمل في أعمال توصيل الصرف لمنطقة (قمزو) طبقا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستلام المبدئي لمحطة الحمزية تمهيدا للتشغيل التجريبي لها بعد إنهاء أعمال التطهير آخر شهر يوليو الجارى.