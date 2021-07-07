رئيس «البياضية» : تحديد مخطط زمني لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بقرى المركز

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أعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، جنوب الأقصر، عقد اجتماع تنسيقي وكيل مع المهندسة رقية رئيس هيئة الصرف الصحى بالأقصر، وبحضور كل من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ورؤساء القرى، بخصوص الأعمال المقرر تنفيذها بواسطة الهيئة في مركز ومدينة البياضية.

وأضاف أن الاجتماع شمل مناقشة جميع طلبات المواطنين بقرى المدينة (البغدادي- الحبيل- الروافعة) الخاصة بموضوعات الصرف الصحى وشركات المقاولات القائمة بالتنفيذ (شركة المقاولون العرب- وشركة جبالكوا) وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على قيام هيئة الصرف الصحى بإنهاء الأعمال المطلوبة منها على مخطط زمنى مبدئي بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١ طبقا للأعمال المنفذة ونسب تنفيذها.. بالإضافة إلى أنه تم تسليم المواقع بقرية البغدادي لاستكمال إنشاء محطات الصرف (نجع عمرون- موقع الرضوانية)، كما تم التنسيق مع مدير الشبكات على تحديد خط السيب النهائي لمحطة البغدادي ووضع العلامات الأرضية خلال الأسبوع المقبل.

وتابع أنه تم بدء العمل في أعمال توصيل الصرف لمنطقة (قمزو) طبقا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستلام المبدئي لمحطة الحمزية تمهيدا للتشغيل التجريبي لها بعد إنهاء أعمال التطهير آخر شهر يوليو الجارى.