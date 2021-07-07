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معالجة هبوط أرضي بشارع عرابي في شبرا الخيمة (صور)

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وجه اللواء سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بمعالجة هبوط أرضي بشارع أحمد عرابي بالحى، حيث تلقى مسؤولى الحي إشارة تليفونية تفيد بهبوط أرضي بشارع أحمد عرابي على ناصية شارع ياسر عرفات، وعلى الفور توجهت أجهزة الحى المعنية ومسؤول الصيانة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم الكشف على خطوط المياه والصرف الصحي وتبين عدم وجود أي تسريبات وعلى الفور أعطي تعليماته بإحضار تربة رملية مخلوطة وردم هذه الحفرة.

وفى السياق، تفقد رئيس الحى الأعمال الإنشائية التي تتم في مجزر الحى ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الانتهاء من الأعمال والتسليم نهاية الشهر الجاري، حيث يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، مؤكدا أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

وتفقد رئيس الحى أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ميت نما، حيث يبلغ عرض الكوبري 10 أمتار بتكلفة 13.5 مليون جنيه.

معالجة هبوط ارضى بشبرا الخيمة
معالجة هبوط ارضى بشبرا الخيمة
معالجة هبوط ارضى بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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