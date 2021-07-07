المرور تكثف حملاتها على الطرق السريعة

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كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري، حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية، بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية ومنها حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.