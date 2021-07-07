المرور تكثف حملاتها على الطرق السريعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري، حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية، بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية ومنها حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.